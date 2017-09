In Shenzhen zum 15. Titel?

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4

Alexander Peya steht mit seinem Partner Rajeev Ram im Finale von Shenzhen: Das US-österreichische Paar besiegte Philipp Oswald und Max Mirnyi im Match-Tiebreak.

Der Weißrusse Mirnyi hatte vor zwei Tagen seinen 750. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert, im Halbfinale setzten sich Peya und Ram in knapp 80 Minuten mit 6:4, 3:6 und 10:3 durch. Im Finale warten nun entweder die topgesetzten Nikola Mektic oder Nicholas Monroe oder Andre Sa und Dudi Sela. Zur Disposition steht neben 250 Punkten immerhin ein Preisgeld von 36.125.- US Dollar. Für Peya wäre es der 15. Titel auf der ATP-Tour, der erste seit dem Erfolg mit Bruno Soares in Basel 2015.

Hier das Doppel-Tableau in Shenzhen