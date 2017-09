Zverev: Die nächste deutsche Lady, bitte!

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Alexander Zverev wird zum dritten Mal in Folge seine Saison beim Hopman Cup in Perth beginnen. Seine Partnerin wird 2018 Angelique Kerber sein.

Sind für Alexander Zverev aller guten Dinge drei? Der 20-jährige Deutsche wird nächstes Jahr wie schon 2016 und 2017 seine Saison beim Hopman Cup in Perth beginnen. Zverev spielte 2016 an der Seite von Sabine Lisicki, in diesem Jahr mit Andrea Petkovic, und 2018 heißt seine Partnerin Angelique Kerber. Das berichtet die australische Tageszeitung The West.

Neben Zverev und Kerber wurde das australische Team für die inoffizielle Mixed-WM bestätigt. Daria Gavrilova, die 2016 mit Niyk Kyrgios den Hopman Cup gewann, geht nächstes Jahr mit Thanasi Kokkinakis auf Titeljagd. Als erstes Team wurde Ende Juni das Schweizer Duo Belinda Bencic und Roger Federer präsentiert. Deutschland konnte den Hopman Cup zweimal gewinnen (1993: Steffi Graf und Michael Stich, 1995: Anke Huber und Boris Becker). Zverev siegte dieses Jahr beim Hopman Cup gegen Roger Federer mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).