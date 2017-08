"Team Europe" fast komplett

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Das europäische Laver-Cup-Team ist um ein Mitglied reicher. Kapitän Björn Borg hat Lokalmatador Tomas Berdych für die Premierenveranstaltung in Tschechiens Hauptstadt Prag nominiert.

Tomas Berdych hatte schon früh signalisiert, dass er für den Laver Cup zur Verfügung steht. Nun ist es offiziell: Der Tscheche ist der fünfte von sechs Europäern, die sich vom 22. bis 24. September mit einer Weltauswahl messen. Im Gegensatz zu Wildcard-Starter Berdych konnten sich Roger Federer, Rafael Nadal, Marin Cilic und Dominic Thiem über ihre Weltranglistenposition qualifizieren.

Teamchef Björn Borg hat noch einen "Freifahrtschein" in der Hinterhand, mit seiner Mannschaft ist der 61-jährige Schwede aber jetzt schon hoch zufrieden: "Es zeigt, wie tief unser Kader besetzt ist, wenn wir einen Wimbledon-Halbfinalisten per Wildcard bestimmen können", sagte die Tennislegende gegenüber der Laver-Cup-Webseite.

Auf der Gegenseite haben sich bereits Milos Raonic, Jack Sock, John Isner und Sam Querrey in Stellung gebracht. John McEnroe, Anführer von "Team World", wird die zwei offenen Planstellen in den nächsten Wochen per "Captain's pick" vergeben.