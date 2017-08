Grüße aus dem Lazarett

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Stan Wawrinka hat auch seine zweite Knieoperation erfolgreich überstanden. Der 32-jährige Schweizer wird erst im nächsten Jahr auf die Tour zurückkehren.

Wenn in knapp zwei Wochen die US Open beginnen, wird Titelverteidiger Stan Wawrinka fehlen. Anhaltende Knieprobleme hatten den dreifachen Grand-Slam-Sieger Anfang August zum vorzeitigen Saisonende gezwungen. Nun meldet sich "Stan, the man" aus dem Krankenbett zurück.

"Ich bin nicht gerne hier, aber die zweite Operation ist gut verlaufen. Das heißt, dass ich mit meiner Vorbereitung beginnen kann...Wir sehen uns 2018", schreibt Wawrinka via Twitter.

Neben seinen Fans kann sich der ehemalige French-Open-Sieger auch auf Freundin Donna Vekic verlassen. Die Kroatin braucht keine Worte, um ihren Liebsten aufzubauen.