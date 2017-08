Zwangspause für Wawrinka

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Stan Wawrinka wird nicht bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Montreal und Cincinnati antreten.

"Körperlich bin ich immer noch ein bisschen am Kämpfen. Ich arbeite daran, wieder auf 100 Prozent zu kommen. Ich bin nah dran", sagte Stan Wawrinka vor wenigen Tagen im Interview mit 20 Minuten. Doch nun hat der Weltranglisten-Dritte seine Teilnahme an den kommenden ATP-Masters-1000-Turnieren in Montreal und Cincinnati abgesagt. "Nach Rücksprache mit meinen Ärzten und meinem Team habe ich entschieden, die Turniere in Kanada und Cincinnati auszulassen, um auf der sicheren Seite zu sein", sagte Wawrinka, der immer noch an einer Verletzung am linken Knie leidet, die ihn auch bei seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon behinderte. Der 32-Jährige reist somit ohne großes Vorbereitungsturnier zu den US Open, wo er im Vorjahr seinen dritten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.