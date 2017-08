Mexiko-Spezialist Sam Querrey

Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Sam Querrey gewinnt auch das zweite ATP-Turnier in Mexiko und feiert seinen zehnten ATP-Titel. Der US-Amerikaner schlägt im Endspiel Thanasi Kokkinakis.

Sam Querrey hat seine starke Form vom Wimbledonturnier konserviert. Der 29-jährige US-Amerikaner gewann das ATP-World-Tour-250-Turnier in Los Cabos und feierte seinen zehnen Titel auf der ATP-Tour. Querrey besiegte im Finale Thanasi Kokkinakis mit 6:3, 3:6, 6:2. Der Australier war nur dank einer Wildcard beim Hartplatzturnier in Mexiko dabei und hätte der am niedrigsten platzierte ATP-Titelträger seit Lleyton Hewitt (ATP 550, Adelaide 1998) werden können. Kokkinakis war bei Turnierstart die Nummer 454 der Welt. Querrey hatte bereits im März das erste ATP-Turnier in Mexiko gewonnen, mit einem Finalsieg gegen Rafael Nadal.