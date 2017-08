Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Roger Federer bangt um seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Nach der Finalniederlage gegen Alexander Zverev in Montreal klagt der Schweizer über Rückenprobleme.

Was ist bloß mit Roger los? Diese Frage sorgt seit gestern Abend für Sorgenfalten beim Anhang des 36-Jährigen. Federer hatte sich im zweiten Satz schlechter bewegt, auch der Aufschlag kam augenscheinlich nur noch mit gedrosseltem Tempo.

Nach der 3:6,-4:6-Niederlage gegen Alexander Zverev äußerte sich der 19-fache Grand-Slam-Sieger zu den Hintergründen: "Der Rücken ist sicher etwas steif. Es ist etwas passiert Mitte des zweiten Satzes. Nachher war es nicht mehr gleich. Da muss man jetzt sehen, wie sich alles anfühlt."

Federer war zwar noch am Sonntagabend nach Cincinnati geflogen, ob er aber auch im US-Bundesstaat Ohio aufschlagen kann, ist ungewiss: "Ich muss schauen, ob ich dort spiele. Ich starte sicher erst am Mittwoch, das gibt mir nochmals dreimal 24 Stunden Zeit."

Nummer-1-Frage

Da die US Open schon in zwei Wochen beginnen, "ist es wichtig, dass ich nun nichts falsch mache", so Federer weiter. Letztendlich will er gemeinsam mit seinem Team entscheiden, ob ein Start in Cincinnati Sinn macht.

Sagt Federer seine Teilnahme in "Cinci" ab, würde Rafael Nadal als Nummer eins der Welt in die US Open gehen. Andernfalls müsste der "Maestro" mindestens das Halbfinale bei den Western & Southern Open erreichen. Hier seht ihr alle Szenarien im Überblick.