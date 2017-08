Federer setzt neue Bestmarke

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Roger Federer hat sein erstes Match als 36-Jähriger klar gewonnen. Der Schweizer nutzte seine dankbare Auftaktaufgabe beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal aus und besiegte den kanadischen Wildcard-Spieler Peter Polansky nach nur 53 Minuten mit 6:2, 6:1. Gegen Polansky hatte Federer vor drei Jahren in Toronto ebenfalls klar mit 6:2 6:0 gewonnen. Für den Weltranglisten-Dritten war es der 13. Sieg in Folge ohne Satzverlust. Mit nun 32 gewonnen Sätzen am Stück setzte er zudem eine neue Karriere-Bestmarke. Federer trifft im Achtelfinale entweder auf Jack Sock (USA) oder auf David Ferrer (Spanien). Gegen beide hat er alle bisherigen Duelle gewonnen.