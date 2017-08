Mischa Zverev verpasst Achtelfinale

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Mischa Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier im kanadischen Montreal ausgeschieden. Der 29-jährige Hamburger verlor in der Vorbereitung auf die anstehenden US Open in New York (28. August bis 10. September) sein Zweitrunden-Match gegen den an Position sieben gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov mit 3:6, 6:3, 3:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Aus seines älteren Bruders ist Alexander Zverev der einzige deutsche Spieler im Wettbewerb. Der 20 Jahre alte Weltranglisten-Achte trifft nach einem Erstrunden-Freilos auf den Franzosen Richard Gasquet.