Struff besiegt Haas erneut

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Erstrundenduell in Kitzbühel gegen Tommy Haas gewonnen.

Jan-Lennard Struff ist der Sieger im deutschen Erstrundenduell beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Kitzbühel. Der 27-Jährige aus Warstein besiegte Tommy Haas mit 6:3, 7:6 (7:4) und trifft nun im Achtelfinale auf den Brasilianer Thomaz Bellucci. Struff hatte Haas bereits vor drei Monaten beim ATP-Turnier in München bezwungen, damals im Achtelfinale. Für den 39-Jährigen war es die fünfte Auftaktniederlage in Folge. Haas hat sein letztes Match im Achtelfinale in Stuttgart gegen Roger Federer gewonnen.