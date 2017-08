Französische Endstation

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Oliver Marach und Mate Pavic sind im Halbfinale von Montreal ausgeschieden: Die Wimbledon-Finalisten unterlagen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut in zwei Sätzen.



Nichts ist es geworden imit dem nächsten Coup für Oliver Marach und seinen kroatischen Partner Mate Pavic: Die diesjährigen Wimbledon-Finalisten hatten im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal die Turnierfavoriten John Peers und Henri Kontinen in zwei Sätzen besiegt, gegen die französische Paarung Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert war indes nach einem 5:7, 3:6 Schluss. Das Match musste kurz nach Beginn wegen Regens unterbrochen werden, am Ende benötigten die Sieger 78 Minuten Spielzeit, um den Finalplatz zu sichern.

Marach hatte zuletzt in Gstaad den Titel geholt, allerdings an der Seite von Landsmann Philipp Oswald. Danach war der 37-jährige Steirer nach Washington gereist, dort aber im Verbund mit Nikola Mektic in Runde eins Kontinen und Peers unterlegen.

Im Endspiel von Montreal treffen Herbert und Mahut, die im Viertelfinale die Gebrüder Bryan eliminiert haben, nun auf Rohan Bopanna aus Indien und den Kroaten Ivan Dodig.

Hier das Doppel-Tableau in Montreal