Interessante Aufgaben in Ohio

Die Auslosung für Dominic Thiem in Cincinnati birgt schon früh einige Fallen für Österreichs Nummer eins.

Bei allem Respekt für Diego Schwartzman, Jared Donaldson und Robin Haase, gegen den sich Dominic Thiem in beinahe allen bisherigen Partien äußerst schwer getan hat: Verglichen mit dem Weg ans schmälere Ende des Tableaus beim noch laufenden ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal werden die Aufgaben für Thiem in Cincinnati eher noch schwieriger ausfallen.

Thiem ist am Donnerstag nach Cincinnati gereist, hat dort mit Karen Khachanov, seinem Doppelpartner von Montreal, trainiert.

Der Lichtenwörther startet entweder gegen Fabio Fognini oder Daniil Medvedev, zwei Spieler, die vor allem eines gemeinsam haben: Dass sie völlig unberechenbar sind. Bei Fognini ist dies eher in der mentalen Seite begründet, Medvedev zeichnet seine unorthodoxe, durchaus mit technischen Schwächen behaftete, in dieser Saison aber schon recht erfolgreiche Spielweise aus.

Drittes Match 2017 gegen Querrey?

Sollte Thiem die erste Hürde nehmen, würde es wohl zum nächsten Aufeinandertreffen mit Sam Querrey kommen, dem dann dritten 2017: In Acapulco behielt der US-Amerikaner in zwei Sätzen die Oberhand, Thiem revanchierte sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom, wo er sich nach Abwehr von Matchbällen im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzte.

Wiewohl die Papierform dieser Tage im Welttennis nicht mehr viel wert ist, sollte im Viertelfinale Kei Nishikori warten, danach Turnierfavorit Rafael Nadal. So weit wird Dominic nach der Enttäuschung von Montreal aber wohl noch nicht voraus blicken.

Hier die Auslosung für das Turnier in Cincinnati