Top 50 und erster Titel für Sugita

Es gibt eines neues Siegergesicht auf der ATP-Tour: Yuichi Sugita. Der 28-jährige Japaner gewinnt in Antalya seinen ersten ATP-Titel.

Der Japaner Yuichi Sugita hat bei der Wimbledon-Generalprobe im türkischen Antalya seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 28-Jährige setzte sich bei seiner Finalpremiere gegen den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:1, 7:6 (7:4) durch und wurde dafür mit einem Scheck über 78.270 Euro belohnt.

Für Mannarino war es die dritte Niederlage im dritten ATP-Finale. Der Franzose hatte 2015 in Auckland und Bogota ebenfalls im Endspiel verloren. Sugita knackt dank des Turniersieges auch erstmals die Top 50. Vor drei Wochen hatte er beim Rasen-Challenger in Surbiton den Titel gewonnen. In der Vorwoche war er in Halle/Westfalen als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und verlor klar gegen Roger Federer.