Erster "Auswärtssieg" für Hanfmann

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Yannick Hanfmann steht in Gstaad in Runde zwei: Der Deutsche besiegt den Argentinier Facundo Bagnis in drei knappen Sätzen.

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ist ins Achtelfinale des Sandplatzturniers im Schweizer Gstaad eingezogen. Der 25-Jährige gewann gegen Facundo Bagnis (Argentinien) mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:4 und feierte damit seinen ersten Triumph bei einem ATP-Turnier außerhalb Deutschlands. In der Runde der besten 16 trifft Hanfmann auf den an Position drei gesetzten Spanier Feliciano Lopez.

Am Dienstag starten Daniel Brands (Deggendorf) gegen Ernests Gulbis (Lettland) und Dustin Brown (Winsen/Aller) gegen Dusan Lajovic (Serbien) in das mit 540.310 Euro dotierte Turnier.

