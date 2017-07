Saisonende für Novak Djokovic!

Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Es hatte sich bereits angedeutet: Novak Djokovic beendet seine Saison 2017 wegen seiner Ellenbogenverletzung. Das gab er über Facebook live bekannt.

Nach anderthalb Jahren mit Probleme am Ellenbogen, die sich in letzter Zeit verstärkt hätten, werde er für den Rest der Saison kein Turnier mehr spielen.Er habe viele Experten konsultiert, speziell in den vergangenen Monaten - alle hätten ihm zu einer Pause geraten. Nichts könne sofort helfen, es brauche eine natürliche Heilung.

Djokovic sagte, dass er nach vorne schaue und positiv denken und die Zeit mit seiner Familie verbringen wolle, zumal Gattin Jelena ein zweiten Kind erwarte. Er wolle alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um wieder vollständig fit zu werden, um sein Spiel und seinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Auch Andre Agassi wolle bei seiner Rückkehr wieder mit ihm arbeiten. Djokovic zeigte sich dankbar, bislang in seiner Karriere von größerem Verletzungen verschont geblieben zu sein. Er plane, noch viele Jahre als Tennisprofi unterwegs zu sein.

Djokovic hatte in Wimbledon sein Viertelfinalmatch gegen Tomas Berdych aufgegeben, nachdem er zuvor schon am Arm behandelt worden war.