Match des Tages: Haas gegen Kicker

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Letzter Auftritt für Tommy Haas in Deutschland: In seiner Geburtsstadt Hamburg will der Oldie noch mal alles auspacken, was sein geschundener Körper ihm zur Verfügung stellt.

Man wird es wohl erst so richtig glauben, wenn er tatsächlich ein paar Jährchen lang in keinem Turniertableau mehr auftaucht. Zu oft schon wurde Tommy Haas abgeschrieben, von Verletzungen an Schulter, Hüfte und Fuß außer Gefecht gesetzt, und immer wieder spielte er sich aus der Versenkung zurück in die Weltspitze.

Nach dieser Saison soll nun tatsächlich Schluss sein für den Tennis-Methusalem, den ewigen Tommy. Haas ist auf Abschiedstournee, Hamburg und Kitzbühel stehen auf der Fix-Liste, gerne will er noch die US Open mitnehmen, falls er eine Wildcard bekommt; und möglicherweise Wien, wo er zweimal gewonnen hat.

Ausgerechnet gegen Roger Federer...

Haas beginnt seine Mission Hamburg heute ab 15 Uhr gegen Nicolas Kicker, gegen den ist er Favorit (bwin listet Haas mit Quote 1,78, Kicker mit Quote 2,0). Nach einem verhaltenen Saisonstart mit vielen knappen Niederlagen gelang Haas ausgerechnet beim MercedesCup am Stuttgarter Weissenhof der größte Erfolg: zwei Siege am Stück, der zweite ausgerechnet gegen Roger Federer, dem er den Start in die Rasensaison ordentlich vermasselte - was diesen jedoch nicht am Wimbledonsieg hindern sollte. Für Haas im Rückblick eine amüsante Sache: "Damit werde ich ihn jetzt immer aufziehen können", meinte er nach Federers Sieg an der Church Road.

Der Start in den zweiten Teil der Sandsaison verlief für Haas bescheiden, in Bastad verlor er in der Vorwoche direkt zum Auftakt, entsprechend mehr Zeit hatte er jedoch, sich auf Hamburg vorzubereiten, wo er sich am Sonntag zunächst gegen Turnierdirektor Michael Stich warmspielte. Gegen Kicker will er "alles zeigen, was ich noch draufhabe und mich auf keinen Fall vorführen lassen", sagt Haas.

Nicolas Kicker: Stetiger Aufstieg

Gegen Nicolas Kicker, den 24-jährigen Argentinier, muss Haas direkt gegen einen Sandplatzliebhaber ran. Kicker, aktuelle Nummer 94 der Welt, hat sich nach und nach in die erweiterte Weltspitze gespielt, seine Ranglistenpositionen gleichen fast einem linearen Weg nach oben. Die Top 1000 knackte er vor fünf Jahren, die 750 vor vier Jahren, die ersten 500 vor drei, die 250 vor zwei Spiezeiten, im Vorjahr schließlich die Top 150, in diesem Frühjahr stand er zum ersten Mal unter den besten 100 Spielern der Welt. In Lyon siegte er gegen Nick Kyrgios und Dustin Brown. Zehn Future- und zwei Challenger-Titel gewann Kicker bislang, alle auf Sand.

Gewinnt Haas, würde es in Runde zwei gegen Benoit Paire gehen, es könnte ein kleiner Leckerbissen werden in Hamburg. Wenn er Kicker denn zuvor aus dem Turnier kicken sollte.

Hier gibt es alle Quoten zum Hamburger Turnier!