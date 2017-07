Kids Club: Tommy Haas

Ladies Championship Gstaad Women Single Sa Live WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa Live WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals

Als der junge Tommy Haas sich bei Nick Bollettieri präsentieren wollte, war der wenig interessiert. "Ich gehe jetzt surfen!", verabschiedete er sich. Und staunte im Anschluss nicht schlecht...

Bollettieri war vom jungen Deutschen beim Vorspielen so beeindruckt, dass er ihn sofort unter Vertrag nahm. Das Finanzierungsmodell für Tommy Haas und seine Schwester Sabine (TOSA Talentförderung GmbH) stieß in Deutschland auf gemischte Reaktionen. 15 Förderer investierten im Jahr 1990 hierbei 750.000 DM und sollten im Gegenzug bis ins Jahr 2004 hinein 1 Prozent von Haas' Preisgeld bekommen. (Nachdem Haas die Zahlungen nach den ersten Erfolgen bereits 1999 einstellte, klagten die Förderer erfolgreich die Rückzahlung der Sponsorengelder - über 500.000 Euro - ein.)

Erfolgreich verlief jedoch auch Haas' Karriere. Sein Traum ("Ich möchte gerne die Nummer eins der Welt werden") erfüllte sich im Anschluss nicht ganz - als Nummer zwei kam er den hohen Ansprüchen jedoch sehr nah, Haas gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten.

In der kommenden Woche startet Haas zum letzten Mal auf deutschem Boden, beim Heimturnier in Hamburg, wo er 1997 mit seinem Halbfinaleinzug den Durchbruch schaffte. Schaut euch hier die ersten Schritte auf dem Weg zum Profi und aus der Zeit bei Nick Bollettieri an!