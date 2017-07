Hochzeitsglocken für Benneteau

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 1 Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Julien Benneteau ist den Bund der Ehe eingegangen. Der 35-jährige Franzose und seine langjährige Freundin Karen haben sich in ihrer Heimat das Ja-Wort gegeben.

Frohe Kunde von Julien Benneteau: Während die ehemalige Nummer 25 der Welt trotz zehn Finalteilnahmen noch nie einen Einzel-Titel auf der ATP-Tour gewinnen konnte, läuft es privat umso besser.

"Dieses magische Wochenende hat alle Erwartungen übertroffen", schwärmt der glückliche Routinier via Twitter. Die Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie war ein unvergessliches Erlebnis für die Benneteaus, die vor zwei Jahren Söhnchen Ayrton das Leben schenkten.

Sportlich lief es in dieser Saison noch nicht so berauschend. Vier Siege bei acht Niederlagen sind eine mäßige Bilanz für den Weltranglisten-85. Neben dem Achtelfinale im Londoner Queen's Club sticht noch das Viertelfinale in 's-Hertogenbosch heraus, wo Benneteau in Alexander Zverev seinen Meister fand.