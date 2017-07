Comeback an der kroatischen Küste

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

David Goffin gibt an diesem Mittwoch in Umag sein Comeback auf der ATP. Der Belgier konnte seit den French Open kein Turnier mehr bestreiten.

Die letzten Bilder, die die Tennisfans von David Goffin gesehen haben, sind untrennbar mit einer Abdeckplane auf dem Court Suzanne Lenglen in Roland Garros verbunden: Der Belgier hatte eben dort bei den French Open gegen Horacio Zeballos einen komfortablen Start hingelegt, schien auf dem besten Weg zu einer Revanche im Achtelfinale gegen Dominic Thiem. Und blieb dann in eben jener Plane hängen, verdrehte sein Bein und musste vom Court getragen werden.

Wimbledon war für den Belgier noch keine Option, an diesem Mittwoch kehrt Goffin nun auf die ATP-Tour zurück, beim 250er-Turnier in Umag. Der 26-Jährige, vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet, ist für die Abendsession angesetzt, es geht im nach Goran Ivanisevic benannten Stadion gegen den ungarischen Qualifikanten Attila Balasz.

Gute Aussichten im "Race"

Die bisherige Saison ist für Goffin recht ordentlich gelaufen, neben zwei Finalteilnahmen in Sofia (Niederlage gegen Grigor Dimitrov) und Rotterdam, wo er Jo-Wilfried Tsonga unterlag, steht als größter Erfolg der Halbfinaleinzug in Monte Carlo zu Buche. Dort besiegte David Goffin in der Runde der letzten Acht erstmals Novak Djokovic, in der Vorschlussrunde war dann gegen Rafael Nadal Schluss.

Damit lag David Goffin bis zum Turnier in Wimbledon auf dem achten Platz im "Race", wäre also für das Saisonfinale in London qualifiziert gewesen. Nunmehr weist ihn diese Rangliste als Elften aus, mit etwas mehr als 200 Punkten Rückstand auf den derzeit Achten, Andy Murray.

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Kroatien geht Goffin als Favorit an den Start, zwei der acht Gesetzten haben sich bereits früh verabschiedet: Gilles Simon unterlag in der ersten Runde dem Italiener Marco Cecchinato, Benoit Paire musste sich Kenny de Schepper geschlagen geben.

