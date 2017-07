Indisches Wechselspiel: Pune ersetzt Chennai

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr Live ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr Live ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Das ATP-World-Tour-250-Turnier in Chennai wird ab 2018 in Pune ausgetragen. Der innerindische Umzug ist nötig, da der jetzige Standort nicht mehr die finanziellen Voraussetzungen erfüllt, um ein ATP-Event auszurichten.

Stars wie Rafael Nadal oder Rekordsieger Stan Wawrinka waren einst nach Südindien gereist, um in Chennai die Saison zu eröffnen. In den letzten Jahren fiel es den Verantwortlichen des kleinen Hartplatzevent jedoch immer schwerer, große Namen in die 4,6 Millionen-Metropole zu locken.

Der Standortwechsel nach Pune sei unausweichlich, da Chennai nicht mehr die kommerziellen Anforderungen an ein ATP-Turnier stemmen könne, ließ Sportmarketing-Riese IMG verlautbaren. Der indische Tennisverband hatte sich dafür stark gemacht, dass die seit 1996 ausgetragene Veranstaltung nicht ins Ausland abwandert.

"IMG hat Singapur als neuen Austragungsort in Erwägung gezogen. Wir wollten das Turnier aber unbedingt in Indien behalten, um unsere einheimischen Spieler zu fördern", gab der Verband in einer offiziellen Stellungnahme bekannt.

Gutes Pflaster

Für deutsche und österreichische Profis war Chennai vor allem in den Anfangsjahren eine Reise wert. Alexander Radulescu (1997), Rainer Schüttler (1999), Markus Hantschk (2000) und Stefan Koubek (2007) erreichten das Finale im Einzel.

Julian Knowle/Michael Kohlmann (2003), Rainer Schüttler (2005) und Oliver Marach (2016) trugen sich in die Doppelsiegerliste ein. Die letzte Austragung in Chennai gewann der Spanier Roberto Bautista Agut gegen Daniiel Medvedev (Russland).