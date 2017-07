Die Top 100 im Blick

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Er war schon einmal die Nummer 79 der Welt, mit einem Sieg über Kyle Edmund könnte sich Peter Gojowczyk nun in Atlanta wieder unter die 100 besten Profis der Welt spielen.

Peter Gojowczyks Entscheidung, sich nach Wimbledon nicht weiter in Europa abzumühen, sondern in den USA auf Punktejagd zu gehen, erweist sich als goldrichtig. Der Münchner, dessen Laufbahn immer wieder durch Verletzungs-Rückschläge gebremst worden ist, spielt heute Abend in Atlanta um den Einzug in die Runde der letzten Acht, Gegner wird der Brite Kyle Edmund sein. Kein unüberwindbares Los, zumal für einen Mann, der vor Wochenfrist in Newport auf rasen Ivo Karlovic aus dem Turnier genommen hat.

Auf der grünen Spielwiese lief es für Gojowczyk 2017 ohnehin ziemlich gut, sowohl in Stuttgart wie auch in Wimbledon schaffte es der 28-Jährige durch die Qualifikation. Der Wiedereinzug unter die Top 100 steht kurz bevor, vor der Partie gegen Edmund weist das Live-Ranking für den Deutschen die Position 102 aus. Es fehlt nicht mehr viel zum Karriere-Hoch von 79, erreicht im Herbst 2014.

Die Fantasie angeregt

In eben jenem Jahr also, als Gojowczyk die Fantasie der deutschen Tennisfans nachhaltig beflügelt hat: Mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga im Davis Cup. Was folgte, waren mehrere Monate mit größten Verletzungsproblemen, vor allem die Füße wurden durch die hohe Beanspruchung in Mitleidenschaft gezogen. Das gesamte Jahr 2015 war für Peter Gojowczyk eines zum Vergessen, in der vergangenen Saison erreichte er immerhin das Hauptfeld der Australian Open.

Die laufende Kampagne lässt sich da schon deutlich besser an, kleinere Rückschläge wie bei den Rasenturnieren in Ilkley und Surbiton miteingeschlossen. Gegen Edmund hat Gojowczyk noch nie gespielt, im Erfolgsfall würde in Atlanta wohl Titelfavorit Jack Sock aus den USA warten. Und ein Platz unter den besten 100 Spielern der Welt.

Hier das Einzel-Tableau in Atlanta