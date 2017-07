Nur Jack Sock patzt

Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Lediglich einer der Favoriten in Atlanta musste im Viertelfinale die Segel streichen: Jack Sock unterlag dem Briten Kyle Edmund.

Am Ende hat Jack Sock dann doch noch gepatzt - und wie: Kyle Edmund, der in der zweiten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Atlanta nur knapp gegen Peter Gojowczyk gewonnen hatte, setzte sich im letzten Viertelfinale gegen den Turnierfavoriten mit 6:4 und 6:1 durch. Davor war beim Auftakt der US-Hartplatz-Turniere alles nach Papierform verlaufen: Gilles Müller, in Wimbledon Bezwinger von Rafael Nadal und letztlich nur knapp an Marin Cilic gescheitert, hatte beim 6:3, 6:1 gegen den Qualifikanten Tommy Paul ebenso wenige Probleme wie der an Position vier notierte Ryan Harrison beim 6:1, 6:2 gegen seinen mit einer Wildcard ausgestatteten Landsmann Christopher Eubanks.

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt auch John Isner: Nach seinem Erfolg in Newport vergangene Woche besiegte die langjährige US-amerikanische Nummer eins den Slowaken Lukas Lacko mit 7:5 und 6:4. Isner, der numehr seit 60 Aufschlagspielen kein Break mehr zugelassen hat, trifft im ersten Halbfinale somit auf Gilles Müller, Harrison und Edmund sind für die Abendveranstaltung (Ortszeit) avisiert.

