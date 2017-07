Roddick: Geheime Rache an Roger Federer

Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Am Samstag wurde Andy Roddick in die Tennis Hall of Fame aufgenommen und reflektierte über seine Karriere. Mit Roger Federer, der ihm große Titel wegschnappte, hat Roddick nun einen nicht ganz ernst gemeinten Plan.

32 Tour-Titel, darunter ein Grand-Slam-Turnier und die Nummer eins der Welt - durchaus Zahlen, die eine Aufnahme in die Tennis Hall of Fame rechtfertigen. Zumal Andy Roddick als große Persönlichkeit fast ebenso wichtig für die Tenniswelt war wie auf dem Platz. Und so verwundert es kaum, dass auch seine Ex-Trainer nichts als Lob für "A-Rod" übrig hatten. "Du musste die Extra-Meile gehen, speziell, wenn du keine zu große Werkzeugkiste hast, nicht übermäßig talentiert bist", sagte Larry Stefanki, der Roddick die letzten viereinhalb Jahre seiner Karriere betreute. Als Roddick gemerkt habe, dass er sein Spiel anpassen müsse, habe er rund zehn Kilo abgespeckt, mit 26 Jahren, mitten in seiner Karriere. "Er hat begonnen, noch härter zu arbeiten. Er hat alles getan, was er in irgendeiner Weise tun konnte."

Es war die Zeit, in der Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic das Zepter übernahmen, als eine Spielweise, fast komplett über Powertennis aufgebaut, nicht mehr reichte für Roddick. "Es war nicht mehr so wie in den 90ern mit Pete Sampras und Goran Ivanisevic. Plötzlich musstest du rennen können, dich unglaublich gut bewegen, diese unfassbare Athletik haben", sagte Roddick im Gespräch mit der ATP.

"Bin stolz auf dieses Match"

Das bitterste Match seines Lebens, das Wimbledonfinale 2009, in dem er nur einen Rückhandvolley von einer 2:0-Satzführung gegen Roger Federer entfernt war, verfolgt Roddick noch heute. Dennoch denkt er auch mit Stolz daran. "Wir alle wollen Gelegenheiten zurückhaben. Aber in der Lage zu sein, einen Spielplan fast bis zur Perfektion umzusetzen, oder so gut wie es mir eben möglich war, für den Großteil der viereinhalb Stunden, auf dem wichtigsten Platz der Welt, ist nicht einfach. Speziell, wenn da einer auf der anderen Seite steht, gegen den es ein unterlegener Kampf in gesamtem Können und Talent ist. Ich bin stolz auf dieses Match."

Als Mitglied der Tennis Hall of Fame das Roddick nun auch darüber entscheiden, wer künftig in die Ruhmeshalle aufgenommen wird - und wer nicht. Das könne nun Federer treffen, scherzte Roddick. Um dann wieder mal eine Lanze für den Schweizer zu brechen: Als er Samstag aufgewacht sei und aufs Handy geschaut habe, sei die erste Nachricht von Federer gewesen. Roddicks Fazit: "Er macht es einem extrem schwer, ihn als Person nicht zu mögen."