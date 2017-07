Murray gibt Zusage für Peking

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Andy Murray strebt die Titelverteidigung bei den China Open in Peking (2. bis 8. Oktober) an. Der Weltranglisten-Erste ist nicht der einzige Topspieler, der für das ATP-World-Tour-500-Turnier genannt hat.

Die Mission Wimbledon-Titelverteidigung war für Andy Murray bereits im Viertelfinale beendet. Gegen US-Aufschlagriese Sam Querrey musste der Branchenprimus eine bittere Fünfsatzniederlage hinnehmen, auch weil die Hüfte mal wieder streikte.

Um den US-Hartplatz-Sommer nicht zu verpassen, ist Murray am Samstag zu einer Sonderbehandlung in die Schweiz gereist. Dort lässt sich der 30-jährige Brite von einem Hüftspezialisten genauer untersuchen. Ob der dreifache Major-Champion rechtzeitig zu den ATP-Masters-1000-Events in Montreal und Cincinnati fit wird, ist allerdings noch ungewiss.

Ungeachtet dessen hat Murray dem Hartplatzturnier in Peking eine Zusage erteilt. "Ich werde im Oktober zu den China Open zurückkehren", sagte der Vorjahressieger zu seiner vierten Teilnahme in der chinesischen Hauptstadt.

Murrays möglicher Nachfolger auf dem Weltranglisten-Thron, Rafael Nadal, hat ebenfalls seinen Start in Peking angekündigt. Sollte Rekordsieger Novak Djokovic seine Ellenbogen-Verletzung rechtzeitig auskurieren, wird das Teilnehmerfeld wohl noch zusätzlich aufgewertet.