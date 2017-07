Als Lucky Loser zum ersten ATP-Titel

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Der 19-jährige Andrey Rublev sichert sich beim Sandplatzturnier in Umag als Lucky Loser den ersten ATP-Titel. Weiterer Lohn: der Sprung unter die Top 50.

Sie kommt allmählich ins Rollen: die Profikarriere von Andrey Rublev. Der 19-jährige Russe, zweitjüngster Spieler in den Top 100, hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Rublev triumphierte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Umag, und das als Lucky Loser. Im Finale beim Sandplatzturnier in Kroatien setzte er sich gegen den Italiener Paolo Lorenzi mit 6:4, 6:2 durch.

Es ist das achte Mal in der Geschichte der ATP-Tour, dass ein Lucky Loser ein Turnier gewinnt, das erste Mal nach acht Jahren. Rublev, derzeit Nummer 74 im ATP-Ranking, verbessert sich dank des Turniersieges unter die Top 50 und wird damit nun auch zum jüngsten Spieler in den Top 100.