Größter Titel nach Thriller gegen Cilic

Erlebe

deinen Sport

live Mallorca Open Women Single So Live WTA Mallorca: Görges -

Sevastova (Finale) AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Feliciano Lopez gewinnt im Londoner Queen's Club seinen sechsten ATP-Titel mit einem Finalsieg gegen Marin Cilic. Es ist gleichzeitig der größte Erfolg für den 35-jährigen Spanier.

Der spanische Routinier Feliciano Lopez hat überraschend das Rasenturnier im Londoner Queen's Club gewonnen. Der ungesetzte 35-Jährige besiegte den an Nummer vier gesetzten Kroaten Marin Cilic nach 2:35 Stunden Spielzeit 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8) und holte sich seinen sechsten Karrieretitel. Für Lopez ist es der erste Triumph bei einem ATP-World-Tour-500-Turnier. In der Vorwoche hatte er das Finale beim MercedesCup in Stuttgart gegen Lucas Pouille verloren. Im Finale gegen Cilic zeigte sich Lopez in beiden Tiebreaks nervenstark und wehrte einen Matchball ab. Titelverteidiger Andy Murray (Großbritannien) war beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon (3. bis 16. Juli) bereits in der ersten Runde gescheitert.