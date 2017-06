Brown verliert in Runde eins

Dienstag, 13.06.2017

Dustin Brown (32) ist beim ATP-Turnier in 's-Hertogenbosch in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-90. aus Winsen/Aller unterlag dem 13 Jahre jüngeren Stefan Kozlov (USA), der mit einer Wildcard in das Turnier gekommen war, mit 3:6, 6:3, 3:6. Für Brown war es bereits das zweite Rasenturnier der Saison, in der vergangenen Woche war der Deutsch-Jamaikaner beim Challenger in Surbiton/Großbritannien ins Halbfinale eingezogen.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) bei mit 660.375 Euro dotierten Turnier in den Niederlanden im Einsatz. Der Weltranglistenzehnte trifft nach einem Freilos in Runde eins auf den Franzosen Adrian Mannarino.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste