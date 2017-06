Fehlstart für Wawrinka in die Rasensaison

Dienstag, 20.06.2017

French-Open-Finalist Stan Wawrinka (Schweiz) hat seinen persönlichen Auftakt in die Rasensaison verpatzt. Beim ATP-Turnier im Londoner Queen's Club schied der Weltranglistendritte bereits in der ersten Runde mit 6:7 (4), 5:7 gegen den Spanier Feliciano Lopez aus. Für Wawrinka war es der erste Auftritt seit seiner Niederlage im Endspiel von Paris gegen den spanischen Superstar Rafael Nadal vor knapp anderthalb Wochen. Nadal hatte seinen Auftritt in London vor ein paar Tagen abgesagt, der Spanier trainiert dieser Tage am rande des WTA-Turniers auf Mallorca.

Lopez, der am vergangenen Wochenende im Finale in Stuttgart gegen den Franzosen Lucas Pouille verloren hatte, trifft in London nun auf Liam Broady (Großbritannien) oder Jeremy Chardy (Frankreich). Wawrinka hatte sichtlich Probleme mit seinem linken Knie, ging nicht allen Bällen des Spaniers mit allerletzter Konsequenz nach.

Vor Wawrinka war bereits Milos Raonic (Kanada/Nr. 3) gescheitert. Der Wimbledon-Finalist von 2016 verlor überraschend gegen den Australier Thanasi Kokkinakis 6:7 (5:7), 6:7 (8:10).

