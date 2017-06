Alexander Zverev: Aus in 's-Hertogenbosch

Samstag, 17.06.2017

Der 20-jährige Hamburger, Nummer zwei der Setzliste, unterlag dem an Position vier gesetzten Luxemburger Gilles Muller nach 1:25 Stunden mit 6:7 (5:7), 2:6.

Für Zverev war es der vierte Halbfinaleinzug in diesem Jahr. In Montpellier, München und Rom hatte der Davis-Cup-Spieler anschließend das Turnier gewonnen. In der kommenden Woche bereitet sich Zverev in Halle/Westfalen weiter auf den Rasen-Saisonhöhepunkt in Wimbledon (3. bis 16. Juli) vor.

Der zweite deutsche Starter Dustin Brown war in 's-Hertogenbosch bereits am Dienstag in Runde eins ausgeschieden.

Alexander Zverev im Steckbrief