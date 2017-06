Alexander Zverev souverän ins Viertelfinale

Mittwoch, 14.06.2017

Zverev servierte acht Asse und nahm seinem überforderten Gegner fünfmal den Aufschlag ab. Mitte des zweiten Satzes erlaubte sich die deutsche Nummer eins eine kurze Schwächephase. Nach dem Break zum 3:3 gab Zverev jedoch kein Spiel mehr ab.

Nun trifft der Weltranglistenzehnte, der bei den French Open überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert war, auf den an Position sieben gesetzten Nicolas Mahut oder Julien Benneteau (beide Frankreich).

Dustin Brown war in 's-Hertogenbosch bereits am Dienstag in Runde eins ausgeschieden.

Das ATP-Turnier in 's-Hertogenbosch im Überblick