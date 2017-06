Federer-Gegner Lu muss passen

Dienstag, 20.06.2017

Sugita hatte in einem Marathon-Match der letzten Qualifikationsrunde mit 6:7(5), 7:6(11) und 6:7(12) gegen den Russen Mikhael Youzhny verloren, die Partie war mit drei Stunden und 35 Minuten das zweitlängste Match in der Geschichte der GERRY WEBER OPEN gewesen. Zwischen dem achtmaligen Turniergewinner Federer (35) und dem 28-jährigen Sugita gab es bisher noch kein Spiel. Federer kann in seiner heutigen Erstrundenpartie bei den GERRY WEBER OPEN das 1.100. Spiel seiner Karriere gewinnen.

Das ATP-Turnier in Halle/Westfalen im Überblick