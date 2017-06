Eure Tennis-Stars live auf DAZN erleben

Montag, 12.06.2017

Roger Federer schlägt nach der ausgelassenen Sandplatzsaison beim Mercedes Cup in Stuttgart auf

Federer, Haas und eine deutsche Armada beim Mercedes Cup

Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof geht in seine zweite Saison auf Rasen. Der Mercedes Cup startet am 12. Juni, das Finale steigt am Sonntag, 18. Juni,

2016 ging der Titel an Dominic Thiem, der im Halbfinale Rasenkönig Roger Federer mit 3:6, 7:6 (7), 6:4 niederkämpfte, ehe er im Endspiel den Lokalmatadoren Philipp Kohlschreiber bezwang.

Tommy Haas tritt auf seiner Abschiedstournee beim Mercedes Cup an und könnte bereits in Runde zwei auf einen ausgeruhten Federer treffen. Auch Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Yannick Hanfmann stehen im Hauptfeld. Maximilian Marterer erhielt eine Wildcard.

Wer überträgt den Mercedes Cup aus Stuttgart?

Datum Start Turnier Sender Mo., 12. Juni 11 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, 1. Tag Eurosport1 Di., 13. Juni 11 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, 2. Tag Eurosport1 Mi., 14. Juni 11 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, 3. Tag Eurosport1 Do., 15. Juni 11 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, 4. Tag Eurosport1 Fr., 16. Juni 11 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, Viertelfinals DAZN& Eurosport1 Sa., 17. Juni 13.45 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, Halbfinals DAZN& Eurosport1 So., 18. Juni 13 Uhr Mercedes Cup in Stuttgart, Finale DAZN& Eurosport1

Alexander Zverev schlägt in s'Hertogenbosch auf

Angeführt wird die Setzliste in Rosmalen nahe s'Hertogenbosch von Marin Cilic aus Kroatien. Aus deutscher Sicht wird jedoch Alexander Zverev im Fokus stehen. Der 20-Jährige ist an Nummer zwei gesetzt. Der Zehnte der Weltrangliste entschied sich nach seinem Erstrundenaus bei den French Open spontan für diesen Auftritt in den Niederlanden und bekam eine Wildcard.

Zweiter DTB-Profi im Turnier ist Dustin Brown.

Wo kann ich das ATP-Turnier in s'Hertogenbosch sehen?

Datum Start Turnier Sender Mo., 12. Juni 11 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, 1. Tag tennistv.com Di., 13. Juni 12.30 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, 2. Tag tennistv.com Mi., 14. Juni 13 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, 3. Tag tennistv.com Do., 15. Juni 11 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, 4. Tag tennistv.com Fr., 16. Juni 12.30 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, Viertelfinals DAZN Sa., 17. Juni 13.45 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, Halbfinals DAZN So., 18. Juni 12.30 Uhr Ricoh Open in s'Hertogenbosch, Finale DAZN

Das ist das Einladungsturnier The Boodles

Bereits elf Mal hat sich Novak Djokovic bei The Boodles auf Wimbledon vorbereitet. 2011, 2014 und 2015 holte er anschließend an der Church Road den Titel. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Der Djoker auch 2017 wieder im Stoke Park vor den Toren Londons, nur 7 Meilen von London Heathrow Airport entfernt, aufschlägt.

Das berühmte Einladungsturnier in der Vorwoche von Wimbledon steigt vom 27. Juni bis 1. Juli 2017.

Bestätigt hat The Boodles bereits, dass Alexander Zverev 2017 zum vierten Mal hier aufschlagen wird. Zwei seiner Matches wird DAZN live übertragen. Der 20-Jährige kennt die Anlage von klein auf, denn auch Bruder Mischa gehört zu den Stammgästen.

Was die Wimbledon-Stars an The Boodles schätzen

Die Nähe von The Boodles zu Wimbledon und die Bedingungen sind unübertroffen. Im Stoke Park werden die Bedingungen der Rasenplätze von Wimbledon perfekt imitiert, auch die Bälle sind dieselben. In der intimen Atmosphäre des The Boodles Stadiums mit nur 2000 Zuschauern können sich die Tennisstars Matchhärte holen.

Dazu locken ein Fünf-Sterne-Hotel, ein 1908 angelegter Championship Golfkurs, ein exzellenter Spa-Bereich und ein Sternerestaurant.

Wo kann ich The Boodles live verfolgen?

Datum Start Turnier Sender Di., 27. Juni tba The Boodles DAZN Mi., 28. Juni tba The Boodles DAZN Do., 29. Juni tba The Boodles DAZN Fr., 30. Juni tba The Boodles DAZN Sa., 1. Juli tba The Boodles DAZN

Wo bekomme ich DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Es ist ein OTT-Angebot, was bedeutet, dass das Bewegtbild übers Internet gestreamt wird. Empfangen werden kann das Programm dadurch auf jedem PC und Mac, per App auf Android- und iOs-Smartphones und -Tablets sowie auf Spielekonsolen wie der PS4. Außerdem im Angebot: Google Chromecast, Amazon Fire-TV und Co.

Der Clou: Jeder Neukunde erhält die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen. Du kannst dir das Indy500 also kostenlos und legal im Livestream ansehen, wenn Du Dich bei DAZN neu anmeldest.