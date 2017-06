Schüttler coacht Tipsarevic

Erlebe

Neue Aufgabe für Rainer Schüttler: Der ehemalige Australian-Open-Finalist steigt während der laufenden Rasensaison ins Trainerteam von Janko Tipsarevic ein.

Schüttler betreut den 33-jährigen Serben bereits in dieser Woche beim Rasenturnier in Antalya (Türkei). Gemeinsam mit Langzeitcoach Dirk Hordorff soll die Zusammenarbeit auch nach Wimbledon fortgesetzt werden. Der ehemalige Weltranglisten-Fünfte und Turnierdirektor von Genf freut sich auf die Kooperation:

"Janko war schon immer ein zäher Wettkämpfer, ich erinnere mich an unser umkämpftes Match im Wimbledon-Achtelfinale 2008 (Schüttler gewann in vier Sätzen und scheiterte erst im Halbfinale, d. Red.). Er verfügt über außergewöhnliches Talent. Ich bin froh, dass ich ihn an der Seite meines Ex-Trainers auf seinem Weg begleiten darf."

Große Ziele

Tipsarevic befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die ehemalige Nummer acht der Welt wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Nach vier Challenger-Titeln in dieser Saison soll Rang 61 nur eine Zwischenstation bleiben.

"Ich bin sehr glücklich, dass Rainer nun Teil meines Trainerteams ist. Seine Erfahrung und sein Wissen werden mir helfen, um wieder in die Top 10 zurückzukehren", erklärte Tipsarevic.