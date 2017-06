Novak Djokovic nächste Woche in Eastbourne

Mittwoch, 21.06.2017

Novak Djokovic wird schon in der kommenden Woche in Eastbourne wieder an den Start gehen - nicht erst in Wimbledon, wie zunächst geplant. Überhaupt hatte Djokovic in den Vorjahren stets auf ein Vorbereitungsturnier auf Rasen verzichtet, zuletzt war er 2010 im Londoner Queen's Club am Start.

"Das wird mein erster Trip nach Eastbourne, ich habe tolle Dinge über das Turnier gehört", sagte Djokovic. Neben Djokovic dabei sind Gael Monfils, John Isner und Steve Johnson.

Djokovic hatte zuletzt bei den French Open in Paris im Viertelfinale gegen Dominic Thiem verloren. In Wimbledon war er im Vorjahr in Runde drei an Sam Querrey gescheitert, nachdem er zuvor alle Grand-Slam-Turniere in seinem Besitz gehabt hatte.

