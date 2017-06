Raonic verpflichtet Ex-Nummer 1

Donnerstag, 15.06.2017

Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, lassen Veränderungen im Umfeld oft nicht lange auf sich warten. Für Milos Raonic, der in der Jahreswertung nur auf Rank 14 klassiert ist, geht es in den kommenden Wochen um seinen Platz in den Top Ten. Auf dem Spiel stehen 1500 Ranglistenpunkte. Angehäuft im Londoner Queen's Club und in Wimbledon, wo der 26-Jährige vor Jahresfrist im Endspiel stand.

Um für diese Aufgaben gut gerüstet zu sein, hat sich Raonic die Dienste von Mark Knowles gesichert. Der dreifache Grand-Slam-Champion im Doppel ist als temporäre Ergänzung zu Langzeitcoach Riccardo Piatti vorgesehen. Während der laufenden Rasenvorbereitung soll der Ex-Profi von den Bahamas zum Team stoßen. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe, von Marks Erfahrungen zu profitieren", schreibt Raonic auf Twitter.

