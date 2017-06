Cilic und Lopez im Finale von Queen's

Erlebe

live AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Marin Cilic und Feliciano Lopez spielen im Londoner Queen's Club um den Titel. Beide benötigten drei Sätze, um ihre Halbfinalmatches gegen Gilles Müller beziehungsweise Grigor Dimitrov zu gewinnen.

Typisch englisches Schmuddelwetter am Halbfinal-Samstag in Queen's: Nach mehreren Regenunterbrechungen konnten die Finalisten aber doch noch rechtzeitig ermittelt werden. Marin Cilic gewann 6:3, 5:7, 6:4 gegen den Luxemburger Gilles Müller. Der Turniersieger von 2012 trifft nun auf Feliciano Lopez, der gegen Grigor Dimitrov mit 7:5, 3:6, 6:2 die Oberhand behielt.

Revanche geglückt: Vor drei Jahren hatte der spanische Linkshänder das Endspiel an gleicher Stelle noch in drei Sätzen gegen Dimitrov verloren. Lopez war bereits in der vergangenen Woche ins Finale beim Stuttgarter MercedesCup eingezogen. Der 35-jährige Veteran spielt am Sonntag um seinen dritten Rasen- und sechsten ATP-Titel insgesamt. Cilic könnte bereits seine 18. Trophäe ergattern.

Der direkte Vergleich spricht für den Kroaten. Cilic gewann fünf von sieben Duellen gegen Lopez - 2013 und 2016 hatte er auch in Queen's die Nase vorn.

