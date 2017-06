Das nächste Kapitel im Achterbahnleben

Erlebe

Der Centre-Court-Held ist wieder das Objekt der Schadenfreude. In seiner vermeintlichen finanziellen Schieflage muss sich Boris Becker Hohn und Spott gefallen lassen.

Es war am Dienstag der vorletzten Woche, als Boris Becker einer gewohnten Beschäftigung nachging: Er stand auf einem roten Teppich, er lächelte als VIP-Gast in die Kamera - und er genoss seinen Promi-Status, bei der Spielerparty der Gerry Weber Open im ostwestfälischen Halle, auch in der Gesellschaft von Superstar Roger Federer. Am nächsten Mittag, Becker war schon frühzeitig weitergereist in Richtung Köln, war dann nichts mehr wie gewohnt: Wie eine Alarmsirene schrillten Meldungen aus London in Beckers Heimat herüber.

"Becker bankrott" oder auch "Becker pleite" lautete das Verdikt, medial weitervermittelt direkt aus einem Gerichtssaal der englischen Kapitale, gesprochen von der Justizbeamtin Christine Derrett. In Halle, wo Becker anderntags noch zu einem Kurzabstecher aufgeschlagen hatte, war man vermutlich noch ein bisschen verblüffter als anderswo in der Republik: "Boris war gut aufgelegt hier, gut gelaunt. Finanzielle Sorgen hat er sich absolut nicht anmerken lassen", sagte Ralf Weber, der Turnierdirektor.

Machte Becker, wie so oft, nur gute Miene zum bösen Spiel, das hinter den Kulissen lief? Oder trat da etwa der Becker auf, über den die Tennisliebhaberin Derrett bei der Anhörung in London auch "mit Bedauern" gesagt hatte, der Champion sei wohl ein Mann, "der den Kopf in den Sand steckt" - und zwar dann, wenn es gelte, die Realitäten seiner finanziellen Lage wahrzunehmen. Wie auch immer: Seit Beckers Schieflage, die angebliche Schuldensumme von 3,5 Millionen Euro bei der Privatbank "Arbuthnot Latham", einer weltweiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ist in seinem Achterbahnleben auch wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Häme und Spott

Soeben noch der gefeierte Trainer des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dann der fast noch mehr gefeierte Experte am Mikrofon des Senders Eurosport, ist der mutmaßlich klamme Becker nun wieder das Lieblingsobjekt der Begierde - für alle mögliche und unmögliche Häme, für Spott und die urdeutsche Schadenfreude. Selbst falsch geparkte Becker-Autos und aufgewärmte Klagen von Ehefrau Lilly ("Boris ist gemein zu mir") landen plötzlich wieder auf der Titelseite, dazu auch ein Hilfsangebot von Ex-Schützling Novak Djokovic.

Becker kennt das alles zur Genüge, er hat es in einem Interview vor einiger Zeit einmal so thematisiert: "Ich habe vieles probiert, vieles hat auch geklappt, anderes nicht. Wem geht das nicht so?", sagte Becker, "nur wird das bei Becker gleich zum Drama gemacht, zum Scheitern überhaupt. Wie gesagt: Es gibt nur Triumph oder Tragödie." Er fügte dann auch noch dies hinzu: "Ich bereue nichts. Denn was wäre die Alternative gewesen: Ab 32 Jahren und dem Karriereende nur noch die Legende sein? Ich bin nicht zum Grüßaugust geboren."

Es ist nun jedenfalls der unglücklichste Zeitpunkt für Becker, um seine brenzlige finanzielle Lage schonungslos ausgebreitet zu sehen. Denn am Montag beginnt in Wimbledon im Südwesten Londons, an der berühmten Adresse Church Road SW 19, das größte Tennisturnier der Welt, jene Spielwiese, auf der sich Becker einst im Jahr 1985 als jüngster Champion aller Zeiten unsterblich machte. Becker ist dort, bei einem der mythischsten Sportwettbewerbe überhaupt, eine Legende, ein Liebling des Publikums. Dreimal hat Becker dort gewonnen, neben 1985 auch noch 1986 und 1989, er ist deshalb auch Mitglied des ehrenwerten "All England Lawn Tennis and Croquet Club" auf Lebenszeit.

Wohlfühloase Wimbledon

"Ich bin stolz, ein Teil Wimbledons und seiner großen Geschichte zu sein", hat Becker oft genug betont - und man hat ihm diesen Stolz auch auf Schritt und Tritt angemerkt, wenn er die Turnieranlage betrat, wenn er sich unter dem Applaus und dem Geraune der Fans umherbewegte. Becker ist, ganz nebenbei, auch ein Nachbar in Wimbledon, ein Nachbar des "Clubs": Seine Villa liegt nur ein paar hundert Meter vom Centre Court entfernt, er ist in fünf Minuten mit dem Auto an den Eingangstoren. "Dankbar" sei er, ein Haus direkt neben diesem Ort, der ihm so viel bedeute, gefunden zu haben, sagte er: "Ich fühle mich sehr wohl, die Menschen hier lassen mich einfach gut leben."

Einige Jahre lang blieb in Wimbledon stets ein frappierender Befund: Während Becker daheim in Deutschland als strauchelnder, abgestürzter Held galt, nicht zuletzt nach merkwürdigen Fernsehauftritten wie beim Scherzbold Oliver Pocher, blieb er für die Briten eine durch und durch seriöse Erscheinung - was vor allem mit seinen Auftritten als BBC-Kommentator zu tun hatte. Auftritte, bei denen er mit Anzug und Krawatte klug die Wimbledon-Partien analysierte, charmant die Persönlichkeiten der neuen Stars aufblätterte und natürlich auch über vergangene Zeiten mit alten Sportsfreunden wie John McEnroe oder Jimmy Connors plauderte. Die Deutschen kannten diesen britischen Becker nicht, und die Briten kannten den deutschen Becker nicht. Irritierend war die Szene für jene, die Becker hier wie dort erlebten.

Nun allerdings fragt man sich, wie Becker es wegsteckt, wenn ihn die meisten Fans und die ganze Tennis-Karawane in Wimbledon anstarren werden, mit eher konsterniertem Blick. Und dem Rätsel: Wo ist das ganze Geld des Champions geblieben? Wie konnte es zu dieser Notlage kommen? Und warum hat Becker die Dinge nicht geregelt vor diesem Toptermin, vor dem Turnier, bei dem er noch eine ganz große Rolle spielt, wenn auch nicht mehr auf dem Centre Court? Nur Becker weiß es, oder er weiß es eben auch nicht.

Wer hilft jetzt?

Ein wenig erinnert das Drama an die jahrelangen Auseinandersetzungen, die sich Becker mit den deutschen Finanzbehören um millionenschwere Steuerforderungen lieferte. Rund 15 Jahre ist das alles schon her, aber doch ziemlich aktuell. Denn seinerzeit hatte Becker auch nicht gelaubt, dass es zum Äußersten käme, einem Prozess gar gegen ihn, gegen die sportliche Lichtgestalt des Landes. Und doch sah er sich dann vor Gericht gestellt, die Bundesrepublik gegen Boris Franz Becker hieß das Match, es war eine demütigende Szene. Becker kam mit einer Bewährungsstrafe davon, er hatte das auch der geräuschlosen Assistenz und Dealmacher-Qualitäten von Vertrauten wie Hans-Dieter Cleven zu verdanken, dem ehemaligen Generaldirektor der Schweizer Metro-Holding und Vermögensverwalter der milliardenschweren Beisheim-Gruppe.

Und wer hilft jetzt? Diese Frage stellt sich drängend. Wer boxt Becker jetzt aus den Kalamitäten heraus, wer könnte ihm zur Seite stehen? Becker hatte viele Jahre, aber keineswegs immer herausragende Berater und Manager an seiner Seite. Ion Tiriac, der gerissene, mit allen Wassern gewaschene Rumäne, war der erste und beste aller seiner engen Weggefährten. Becker lernte fast alles von ihm, Tiriac hielt Becker auch den Rücken frei, er machte die Verträge, er machte Becker zum vielfachen Millionär. Und er hielt ihn auch zur Disziplin an, auf und neben dem Court. Von Tiriac stammt auch der Satz, den Becker lange Zeit nicht vergaß. Bevor er ihn dann nicht mehr beherzigte. Dieser Satz Tiriacs lautete: "Die Presse kann Dich an einem einzigen Tag zerstören." Und zwar auch, vielleicht sogar gerade einen wie Becker, diesen Liebling der Götter in jungen Jahren.

Später, in den 90er Jahren, folgte der Münchner Medien-Impresario Dr. Axel Meyer-Wölden in der Rolle des Geschäftsbesorgers nach. Er holte Becker aus der ersten Lebens- und Schaffenskrise heraus, er füllte auch Beckers Konten wieder ordentlich auf. Mayer-Wölden arbeitete mit den ganz Großen der Sport-, Musik und Showbranche, zu seinen Klienten gehörten auch Placido Domingo oder Michael Jackson. Becker imponierte das, er vertraute dem Partner bedingungslos, er hörte auch fast bedingungslos auf seinen Rat. Als Meyer-Wölden 1997 starb, gerade mal 56-jährig, riss dieser Verlust eine große Lücke in Beckers Leben. Eigentlich bis heute. Denn Partner wie Tiriac und Meyer-Wölden hatte Becker danach nie mehr. Nicht jedenfalls Leute aus dieser Liga, die bestens wissen, wie die Branche tickt. Und die im Zweifelsfall auch wissen, mit wem man Geschäfte machen sollte - und mit wem vielleicht lieber nicht.

"Man weiß nie, was kommt"

Becker hatte sich später immer wieder gegen das große Spekulationstheater um ihn gewehrt, auch gegen die zuletzt gängige These, er sei wieder bei sich angekommen - im Tennis, wo er sich am besten auskenne. Er sagte dazu: "Die wenigsten wissen doch, was in meinem Leben passiert, heute wie vor 30 Jahren. Deshalb gibt es auch immer wieder die unmöglichsten Theorien zu Boris Becker - was er warum tut." Im übrigen, so Becker, wäre sein Leben ärmer gewesen, "wenn ich nicht andere Herausforderungen angenommen hätte." Ob er das auch jetzt noch so sieht? Vermutlich schon, er kann bei diesem Thema, bei der Bewertung seines Lebens abseits des Centre Courts, ziemlich trotzig sein. Er neigt auch dazu, den Geschäftsmann Becker zu verklären. Eins aber gilt nun und sowieso immer und überall bei Becker, jene Faszination, die ihn einst als Tennisprofi umgab und die er selbst so beschrieb: "Bei mir weiß man nie, was kommt." Auch jetzt nicht, in seinem 50. Lebensjahr.