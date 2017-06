Video: Paire völlig balla-balla!

Erlebe

live AEGON Classic Women Single Mi Live WTA Birmingham: Tag 3 Mallorca Open Women Single Mi Live WTA Mallorca: Tag 3 Mallorca Open Women Single Do 12:30 WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do 12:30 WTA Birmingham: Tag 4 AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 15:00 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 15:00 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 15:00 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 15:00 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Benoit Paire drehte im Match gegen Florian Mayer gleich zu Beginn völlig durch - und sorgte für die womöglich schnellste aufeinanderfolgende Strafaktion der Tennisgeschichte.

Bei Benoit Paire liegen Genie und Wahnsinn verdammt eng beieinander. Eben noch mit feinem Rasen-Tennis im Halbfinale am Stuttgarter Weissenhof (wo er Landsmann Lucas Pouille unterlag), drei Tage später schon auf dem Platz gegen Titelverteidiger Florian Mayer in Halle - und nach seinem ersten Aufschlagspiel gleich dreifach mit den Nerven am Ende, weil er mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden war.

Paire holte sich in einer rekordverdächtigen Randale-Aktion an Schläger, Platz und Bällen innerhalb von zwei Minuten die Kombi aus Verwarnung, Punktabzug und Spielabzug ab. Letztlich verlor er gegen Mayer mit 0:6, 4:6.

Schaut euch diese Aktion hier an!

