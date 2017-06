„Schöne Erinnerung an großartigen Moment"

Erlebe

live AEGON Classic Women Single Mi Live WTA Birmingham: Tag 3 Mallorca Open Women Single Mi Live WTA Mallorca: Tag 3 Mallorca Open Women Single Do 12:30 WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do 12:30 WTA Birmingham: Tag 4 AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 15:00 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 15:00 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 15:00 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 15:00 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Die Spielerorganisation ATP hat Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (ATP 12) während der 25. Gerry Weber Open den "Top Ten-Award" verliehen.

Tour-Manager Konstantin Haerle überreichte dem 20-Jährigen das Ehrengeschenk nach seinem Erstrundensieg in Halle/Westfalen gegen den Italiener Paolo Lorenzi.

"Das ist eine schöne Erinnerung an einen großartigen Moment in meiner Karriere", sagte Zverev. Der Hamburger war durch seinen Titelerfolg beim ATP-1000er-Turnier in Rom gegen Novak Djokovic zum ersten Mal in die Elitegruppe der besten zehn Tennisprofis vorgestoßen. Alexander Zverev spielt heute bei den Gerry Weber Open in einem deutschen Prestigeduell im Achtelfinale gegen Philipp Kohlschreiber.

Alexander Zverev im Steckbrief