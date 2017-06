Kohlschreiber in Halle weiter

Montag, 19.06.2017

Ein paar Minuten hat es gedauert, bis Philipp Kohlschreiber sich der 25. Ausgabe der Gerry Weber Open warm gespielt hatte - lange genug, dass sich Joao Sousa den ersten Satz holen konnte. Am Ende siegte der gebürtige Augsburger nach knapp zwei Stunden allerdings mit 3:6, 6:4 und 6:4 und könnte in der zweiten Runde des ATP-World-Tour-500-Turniers auf seinen Landsmann Alexander Zverev treffen.

Kohlschreiber, der in Halle 2011 einen seiner sieben Karriere-Titel geholt hatte, zeigte zu Beginn vor allem auf der Vorhandseite Schwächen, konnte sich mit Fortdauer des Matches indes zunehmend auf seinen Aufschlag verlassen. Die Bedingungen auf dem Center Court in Halle waren nicht einfach, die Mittagssonne warf großflächige Schatten auf den Platz. Kohlschreiber gelangen zwei frühe Breaks in den Sätzen zwei und drei, die der 33-Jährige beinahe ungefährdet ins Ziel brachte. Beim Stand von 5:3 im entscheidenden Durchgang vergab der Deutsche drei Chancen auf den Sieg, Kohlschreiber ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen.

Der Gegner der langjährigen deutschen Nummer eins wird am Dienstag in der Partie zwischen Paolo Lorenzi und Alexander Zverev ermittelt.

