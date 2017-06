Kein Grund zur Panik

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Sa Live WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Die Vorbereitung auf Wimbledon ist für Titelverteidiger Andy Murray nicht optimal verlaufen. Greg Rusedski, ehemals Viertelfinalist an der Church Road, sieht darin kein Problem.

Und also gibt dann halt Greg Rusedski die Stimme der Vernunft, zumindest in Tennis-Angelegenheiten. Zwar scheint das Vereinigte Königreich in diesen Tagen größere Probleme zu bewältigen zu haben als eine Erstrunden-Niederlage von Andy Murray beim Vorbereitungs-Turnier im Londoner Queen´s Club, sollte es dennoch Bedenkenträger geben: Der gebürtige Kanadier hat den Weltranglisten-Ersten ganz oben auf seiner Liste potenzieller Wimbledon-Sieger.

Man dürfe die Pleite gegen Jordan Thompson keinesfalls überbewerten, erklärte Rusedski also in London. "Es war nur ein Match. Letztendlich ist das hier nicht Wimbledon. Andy hat noch zehn Tage, bevor er das Turnier in Wimbledon beginnt." Wenn der Titelverteidiger noch Matchpraxis brauche, werde er sich diese bei Schaukämpfen holen.

Einmal unter den letzten Acht

"Novak hat Wimbledon gewonnen, ohne davor auf Rasen gespielt zu haben", fuhr Rusedski also fort. "Und Rafa hat es auch geschafft. Kein Grund, in Panik zu verfallen." Vor allem im Fall von Djokovic haben sich die Vorzeichen geändert, nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf hat der Serbe für das Turnier in Eastbourne genannt.

Rafael Nadal wiederum zieht derzeit beim WTA-Turnier auf Mallorca alle Blicke auf sich, der zehnfache French-Open-Champion nutzt das Event, um seine tägliche Einheit auf Rasen zu absolvieren.

Rusedski spielte ab 1995 für Großbritannien, jenes Land, in dem seine Mutter geboren wurde. Seinen größten Erfolg in Wimbledon feierte der mittlerweile 43-Jährige 1997, als er bis ins Viertelfinale kam. Dort unterlag er dem späteren Finalisten Cedric Pioline.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste