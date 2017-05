Mischa Zverev und "Cedi" Stebe im Viertelfinale

Mittwoch, 24.05.2017

Mischa Zverev hatte Isner bereits zu Beginn des Jahres in einem epischen Fünf-Satz-Match in Melbourne mit 9:7 im entscheidenden Durchgang bezwungen. In der vergangenen Woche siegte auch Bruder Alexander im Halbfinale von Rom gegen die Nummer 22 der Welt.

Auch Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker), der nur als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht ist, kam weiter. Der 26-Jährige profitierte von der Aufgabe seines Gegners Janko Tipsarevic, der Serbe konnte beim Stand von 6:4, 0:1 aus Sicht von Stebe nicht mehr weitermachen. In der nächsten Runde trifft der Deutsche auf Andrey Kuznetzov (Russland/Nr. 12). Vor fünf Jahren hatte der Linkshänder beim ATP-Turnier in Stuttgart zuletzt das Viertelfinale erreicht.

Das ATP-Turnier in Genf im Überblick