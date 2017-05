Eurosport und ZDF übertragen aus Halle

Donnerstag, 11.05.2017

Eurosport sendet von Montag bis Freitag insgesamt 18 Spiele der 25. Gerry Weber Open live und strahlt am Finalwochenende jeweils längere Zusammenfassungen von Halbfinale und Endspiel aus.

Das ZDF überträgt die erste Vorschlussrundenpartie am 24. Juni und das Finale am 25. Juni live. TV-Bilder des Rasenturniers in Ostwestfalen werden in insgesamt mehr als 140 Ländern ausgestrahlt.