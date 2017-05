Brands scheitert früh in Istanbul

Dienstag, 02.05.2017

Daniel Brands (Deggendorf) ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Istanbul früh gescheitert. Der 29 Jahre alte Qualifikant unterlag im Erstrundematch am Dienstag dem Serben Laslo Djere 3:6, 4:6 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale des mit knapp 500.000 Euro dotierten Sandplatzturniers. Brands war der einzige deutsche Starter in der Türkei.

