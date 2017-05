ATP-Finale bis 2020 in London

Donnerstag, 25.05.2017

Das Saisonfinale bleibt damit mehr als ein Jahrzehnt in der britischen Hauptstadt

London richtet die traditionsreiche Veranstaltung seit 2009 aus. Die erste Ausgabe des Saisonfinales fand 1970 in Tokio statt. In Deutschland gastierte das Turnier in Frankfurt (1990-1995) und Hannover (1996-1999).

Mit sechs Titeln führt Roger Federer (Schweiz) die Rekordliste vor den jeweils fünfmal erfolgreichen Novak Djokovic (Serbien), Pete Sampras und Ivan Lendl (beide USA) an. Aus deutscher Sicht trugen sich Boris Becker (3) und Michael Stich (1) in die Siegerliste des Saisonfinales ein.

