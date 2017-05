Mayer gelingt erster Sieg 2017

Montag, 08.05.2017

Florian Mayer hat auf der ATP-Tour seinen ersten Sieg im Jahr 2017 gefeiert. Beim Masters in Madrid gewann der 33-Jährige aus Bayreuth zum Auftakt 7:5, 7:5 gegen den Spanier Marcel Granollers. In der zweiten Runde bekommt es Mayer mit David Goffin (Belgien/Nr. 9) zu tun. Mayer hatte auf das Turnier in München verzichtet, gegen Granollers kam er im ersten Satz nach Rückstand zurück.

Ausgeschieden ist dagegen trotz guter Leistung Philipp Kohlschreiber (33). Der Davis-Cup-Spieler musste sich Grigor Dimitrov aus Bulgarien (Nr. 12) nach 1:48 Stunden mit 6:7 (7:9), 4:6 geschlagen geben. Kohlschreiber kam im ersten Satz nach großem Rückstand im Tiebreak zurück, konnte sich allerdings keinen Chancen auf den Satzgewinn erarbeiten. In München war der gebürtige Augsburger vergangene Woche als Titelverteidiger im Achtelfinale ausgeschieden.

Bei dem mit 6,408 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier sind auch die Brüder Alexander und Mischa Zverev (beide Hamburg) sowie Tommy Haas (Los Angeles) am Start.

Hier die Ergebnisse aus Madrid: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste