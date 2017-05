Mischa Zverev gewinnt umkämpftes Auftaktmatch

Montag, 22.05.2017

Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Genf ins Achtelfinale eingezogen. Einen Tag nach dem Triumph seines jüngeren Bruders Alexander beim Masters in Rom besiegte der Hamburger in seinem Auftaktmatch den Niederländer Robin Haase nach hartem Kampf mit 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.

Der Weltranglisten-33., der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, trifft nun auf den amerikanischen Aufschlagriesen John Isner, der gegen Alexander Zverev im Halbfinale von Rom verloren hatte. Mischa Zverev hatte Isner zu Beginn des Jahres in einem epischen Fünf-Satz-Match in Melbourne mit 9:7 im entscheidenden Durchgang besiegt.

Talent Daniel Altmaier hat hingegen sein erstes Hauptrundenmatch auf der ATP-Tour trotz guter Leistung verloren. Der 18-Jährige aus Kempen unterlag in Genf dem Amerikaner Sam Querrey 3:6, 4:6. Altmaier, der sich über die Qualifikation in die erste Runde gekämpft hatte, liegt in der Weltrangliste auf Rang 259 und damit 231 Positionen hinter Querrey (28.).

Bei der mit 540.310 Euro dotierten Veranstaltung in der Schweiz stehen Jan-Lennard Struff (Warstein) und Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) in der Auftaktrunde.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste