Haas und Karlovic im Oldie-Duell

Samstag, 13.05.2017

Die ATP-Tour wird immer älter. Einen weiteren Beleg dafür liefert nun die Auslosung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Dort treffen der 39-jährige Tommy Haas und der 38-jährige Ivo Karlovic in der ersten Runde aufeinander. Es wird das älteste Match auf der ATP-Tour seit 35 Jahren sein, wie die Medienabteilung der ATP bekanntgab. Es ist das siebte Duell zwischen Haas und Karlovic, das erste seit 2009. Überraschenderweise gewann der Kroate alle drei Duelle auf Sand, das erste vor 13 Jahren in Rom.

Die Auslosung ergab zudem, dass Nadal und Djokovic wie schon in Madrid in der gleichen Tableauhälfte gelandet sind. Die ersten Acht der Setzliste haben zunächst ein Freilos. Interessante Erstrundenpartien sind unter anderem Grigor Dimitrov gegen Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios gegen Roberto Bautista Agut und das deutsche Duell zwischen Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer. In der zweiten Runde kommt es wahrscheinlich zum Duell zwischen Andy Murray und Fabio Fognini.

Das ATP-Turnier in Rom im Überblick