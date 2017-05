Der auf allen Hochzeiten tanzt

Dienstag, 23.05.2017

Während die Tenniswelt am Wochenende nach und nach von Rom nach Paris aufbrach, weilte der vielleicht bekannteste Tennisspieler an einem anderen Fleckchen Erde. Roger Federer war einer der Promigäste bei der Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthews in Englefield. Kein Wunder: Sowohl Herzogin Kate als auch Schwester Pippa gelten als große Tennisfans und saßen bereits bei mehreren Spielen des Maestros im Publikum.

Federer kam jedoch nicht nur zum Schlemmen - wie einige Medien berichten, soll der Schweizer mit den anderen Gästen am Abend ein Tischtennisturnier auf dem Anwesen der Familie Middleton gespielt haben.

Hier ein paar Eindrücke von den Federers.

Ob Federer tatsächlich so nah am Geschehen war? Böse ist, wer hier Böses denkt...

