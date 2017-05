"Kobra" Federer mit Mut zur Mode

Mittwoch, 03.05.2017

Roger Federer bei der Met-Gala in New York

Seine Tennisoutfits gehören zu den meistverkauften und elegantesten Tennisbekleidungen aller Zeiten. In Wimbledon überraschte er jahrelang mit einem sportlich-klassischen Jacket beim Marsch auf den Platz und sein Auftritt bei der Fashion Week in Paris im Vorjahr weckte James-Bond-Fantasien. Wen wundert's: Roger Federer ist seit Jahren mit Anna Wintour befreundet, und die Vogue-Chefin sei es auch gewesen, so erzählte er vor einiger Zeit, die ihn als Anzug-fremdelnden Jungspund so langsam an die feine Abendkleidung gewöhnt habe. Die Belohnung: die Wahl zum Most Stylish Man 2016 seitens der Fans des Modemagazins GQ.

Der modische Ausreißer bei der Metropolitan Museum of Arts Costume Institute Gala in New York sorgte dennoch für einige Irritation und Wirbel in den sozialen Netzwerken. Denn hier erschien Federer am 1. Mai in einem Kobra-Jacket von Gucci! "Ich habe nie etwas Derartiges getragen", sagte er selbst und beschrieb sein Jacket als "vorne Business, hinten Party". Skurril oder genial - was meint ihr? (Weitere Fotos von der Anprobe findet ihr hier!)

Die aktuelle ATP-Weltrangliste